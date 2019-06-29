النظام السوري يقصف نقطة مراقبة تركية في إدلب

أنقرة / الخليج 365

تعرضت منطقة نقطة المراقبة العاشرة التابعة للقوات المسلحة التركية في منطقة خفض التصعيد بإدلب، السبت، إلى قصف مدفعي من منطقة يسيطر عليها النظام السوري.

وقال بيان لوزارة الدفاع التركية إن منطقة نقطة المراقبة التركية في جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، أصيبت بـ3 قذائف مدفعية.

وأشار البيان إلى أن القصف لم يتسبب بخسائر في الأشخاص ولا المعدات.

وأوضح البيان أن قصف النظام السوري توقف بعد تدخل الممثلين الروس في المنطقة.

Advertisements

وأضاف البيان: "أنهينا الاستعدادات اللازمة للرد بالشكل اللازم في حال استمرار القصف. ويتم متابعة الموقف عن كثب".

وتتوزع 12 نقطة مراقبة للجيش التركي في منطقة "خفض التصعيد" شمالي سوريا؛ لحماية وقف إطلاق النار في إطار "اتفاق أستانة".

والخميس، استشهد جندي تركي وأصيب 3 آخرون في هجوم لقوات النظام السوري على نقطة المراقبة التركية العاشرة في منطقة "خفض التصعيد" بمحافظة إدلب.

وردا على الاعتداء، قصفت القوات التركية المرابطة في المنطقة، مواقع قوات النظام.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.