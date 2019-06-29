الشرطة الإسرائيلية تعتقل فلسطينيين اثنين في القدس

القدس / سعيد عموري / الخليج 365

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية مساء السبت، فلسطينيين اثنين، في بلدة العيساوية، وسط القدس المحتلة.

وأفاد شهود عيان لمراسل الخليج 365، أن الشرطة اعتقلت الشابين من داخل سيارة كانا يستقلانها عند المدخل الشرقي للبلدة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن حملة عسكرية مشددة تفرضها القوات الإسرائيلية على بلدة العيساوية لليوم الثاني على التوالي.

وفجر السبت، اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، 19 فلسطينيا على الأقل في البلدة ذاتها.

وشملت الحملة تكسير وتحطيم عدد من مركبات المواطنين، وتحرير مخالفات مالية في إطار عقوبات جماعية تفرضها على السكان.

Advertisements

وتأتي الحملة الإسرائيلية، في أعقاب إقدام قوات إسرائيلية على قتل شاب فلسطيني، الخميس الماضي، خلال اقتحامها البلدة.

والجمعة، رفضت محكمة الصلح الإسرائيلية بالقدس، طلب عائلة الشهيد محمد سمير عبيد (30 عامًا) تسليمها جثة ابنها، وأمهلت الشرطة الإسرائيلية 48 ساعة لتحديد موقفها من الطلب.

ونقلت الشرطة الإسرائيلية جثة عبيد، إلى معهد الطبي الشرعي الإسرائيلي "أبو كبير" جنوب تل أبيب.

وبينما ادعت الشرطة أن عبيد قتل بالرصاص بعد إطلاقه ألعابا نارية تجاه عناصرها، قال شهود عيان إن أحد عناصرها أطلق ثلاث رصاصات على صدر عبيد، من مسافة قريبة جدا بدم بارد.





الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.