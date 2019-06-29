مستوطنون يهوديون يقتحمون البلدة القديمة في #الخليل

الخليج - واس اقتحم عشرات المستوطنين اليهوديين اليوم، البلدة القديمة في مدينة الخليل تحت حماية من جيش الاحتلال الإسرائيلي. وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في الخليل بأن عشرات المستوطنين اقتحموا بحماية جنود الاحتلال أسواق البلدة القديمة في مدينة الخليل، وتجولوا في سوق اللبن وقصبة السوق وعين العسكر، وبثوا حالة من الرعب في نفوس الأطفال القاطنين والتجار.

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