أمطار على عدة مناطق بـ #المملكة

الخليج - واس هطلت اليوم أمطار متوسطه على محافظة رجال ألمع شملت معظم أرجاء المحافظة ، إرتوت على إثرها الأرض . جعلها الله سقيا رحمة وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد .

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