المملكة تؤكد موقفها الداعم  لأمن واستقرار #السودان

صحيفة الخليج الالكترونية

التقى وزير الدولة السعودي للشؤون الإفريقية، أحمد القطان، اليوم السبت، المبعوث الأمريكي إلى السودان، دونالد بوث، وتبادلا وجهات النظر حول أفضل السبل لمساعدة السودان وإعادة أمنه واستقراره والخروج به من الأزمة الحالية، فيما أثنى بوث على دور المملكة في حل أزمة السودان، وإيجاد حل سلمي للمعضلة الراهنة.

وأكد القطان ثبات موقف السعودية الداعم للسودان وشعبه وكل ما يحقق أمنه واستقراره وازدهاره لتجاوز الظروف الصعبة التي يمر بها الآن، مشيرًا إلى أن الشعب السوداني لن يسمح والسعودية معه بدخول السودان في أتون الفوضى والاضطراب والحرب الأهلية التي لا ينتفع منها سوى قوى الإرهاب والتطرف والدمار.

وشدد القطان، على ضرورة استئناف الحوار بين مختلف القوى السياسية، وأن قيادة المملكة وشعبها سيقفون اليوم وغدًا مع السودان حتى يستعيد أمنه واستقراره، مطالبًا الجميع دون أي استثناء بتغليب منطق الحكمة والحوار، قائلًا إن عدم استقرار السودان هو عدونا الأساسي لأنه سيخلق بيئة خصبة للإرهاب ويهدد أمن المنطقة.

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ولفت القطان، إلى أهمية العمل المشترك وتنسيق المواقف بين دولنا والتشاور الدائم لتفادي وقوع السودان في براثن الفشل، مؤكدا ضرورة ملحة للاتفاق حول خطة متكاملة لإنقاذ السودان مما هو فيه الآن، كما حذر القطان من مخاطر نقل التنظيمات الإرهابية ونشاطها ومراكزها إلى السودان الذي لا يزال للأسف الشديد توجد به بنية تحتية تسمح لهذا النشاط بالنمو وبالتالي تهديد الأمن الإقليمي والدولي والتجارة.

وطالب القطان، بأهمية عودة الأمن والاستقرار لبدء المرحلة الانتقالية في أقرب وقت ممكن، محذرًا من أن النزاعات الداخلية في السودان تعرقل المرحلة القادمة ولا تخدم مصلحة البلاد.

من ناحيته، ذكر المبعوث الأمريكي إلى السودان دونالد بوث، أنه سعيد بوجوده في جدة، السبت؛ لإكمال جولته في المنطقة بهدف العمل مع مختلف الدول حول إيجاد حل للسودان حتى يعود استقراره، مشيرًا إلى أنه يتحدث مع العديد من الأطراف، وأن أهم الأمور بالنسبة للوضع الآن إيجاد أو تشكيل الحكومة الانتقالية التي ستقوم بوقف كل هذه الصراعات الموجودة.

وأضاف بوث، أن أهم نقطة هي إعادة الاستقرار في السودان ومراجعة الدستور، وإيجاد هذه الحكومة المنتخبة التي ستأخذ أهم القرارات لإعادة الاستقرار للبلاد، مشددًا على أن العمل مع مختلف الدول مع السعودية والحكومة السودانية في الوقت الحاضر فرصة هامة لتخطي هذه الصعوبات وإيجاد حل سلمي لهذه المعضلة.