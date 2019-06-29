العسكري_السوداني يؤكد عزمه التوصل إلى اتفاق لنقل السلطة إلى الشعب

صحيفة الخليج الالكترونية

تعهد رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان، بالتوصل مع قوى المعارضة سريعًا إلى اتفاق لنقل السلطة إلى الشعب في السودان .

وقال في خطاب أمام حشد من أهالي مدينة أم درمان اليوم : نعدكم بأننا مع الإخوة في قوى الحرية والتغيير والأحزاب السياسية الثانية سنصل لاتفاق سريع يحقق طموحاتكم ، جنباً إلى جنب .

وأضاف أن السلطة يجب أن تعود إلى الشعب عبر حكومة منتخبة ليقرر مستقبله بيده .