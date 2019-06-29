- 1/2
- 2/2
تغريد العلكمي
انطلقت فعاليات مهرجان الخميس افينيو بعدد من الأنشطة والبرامج المتنوعة المعنية بكافة أفراد الأسرة حيث تضمنت فعاليات أمس الجمعة حضور نجم قناة بداية ماجد عسيري وقام المقدم علي عسيري بالإعلان عن وجود مسابقات وجوائز متنوعة حيث استهدفت الفعاليات الأطفال وأسرهم.
و شاركت الشخصيات الكرتونية لفرقة صدى الجنوب الترفيهية في تقديم العديد من المسابقات وتم اهداء الفائزين هدايا متنوعة. وأضاء نجم قناة بداية المنشد ماجد عسيري الأمسية بالانشاد الذي امتزج بالرقص الشعبي والعرض المسرحي لفرقة صدى الجنوب الترفيهية.
كانت هذه تفاصيل خبر برعاية صحيفة الخليج مسابقات ورقصات وعروض متنوعة في مهرجا ليالي الخميس افينيو الصيفية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.