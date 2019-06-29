برعاية صحيفة الخليج مسابقات ورقصات وعروض متنوعة في مهرجا ليالي الخميس افينيو الصيفية

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انطلقت فعاليات مهرجان الخميس افينيو بعدد من الأنشطة والبرامج المتنوعة المعنية بكافة أفراد الأسرة حيث تضمنت فعاليات أمس الجمعة حضور نجم قناة بداية ماجد عسيري وقام المقدم علي عسيري بالإعلان عن وجود مسابقات وجوائز متنوعة حيث استهدفت الفعاليات الأطفال وأسرهم.

و شاركت الشخصيات الكرتونية لفرقة صدى الجنوب الترفيهية في تقديم العديد من المسابقات وتم اهداء الفائزين هدايا متنوعة. وأضاء نجم قناة بداية المنشد ماجد عسيري الأمسية بالانشاد الذي امتزج بالرقص الشعبي والعرض المسرحي لفرقة صدى الجنوب الترفيهية.