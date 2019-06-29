وفاة شابين إثر ارتطام مركبتهما بمحطة وقود في #أضم

صحيفة الخليج الالكترونية

لقي شخصان مصرعهما، صباح اليوم، نتيجة ارتطام مركبتهما بمحطة وقود، في حي الفوج بمركز ربوع العين بمحافظة أضم.

وفي التفاصيل، فإن مركبة من نوع “وانيت” كان على متنها شابان، فقد قائدها السيطرة عليها؛ بسبب السرعة، مما أدى لارتطامها بمركز تجاري “محطة وقود” في حي الفوج بمركز ربوع العين بمحافظة أضم.

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ونتج عن الحادث وفاة الشابين على الفور، بعد أن استقرت بهما مركبتهما داخل المحطة، إلى جانب حدوث تلفيات في المركز التجاري، وقد تم نقل الجثمانين إلى ثلاجة الموتى بمستشفى أضم العام، بعد مباشرة الجهات الأمنية والمعنية الحادث.

وتقررت الصلاة عليهما عقب صلاة مغرب هذا اليوم بجامع مركز ربوع العين، وسيوارى جثماناهما بذات المركز.