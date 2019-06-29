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© Sputnik . Nazek Mohammed
ونوهت الخلية، إلى أن هذه العملية، جاءت بعد متابعة مستمرة لمنع أي محاولة تسلل من قبل العصابات الإرهابية.
وأعلن العراق تحرير أراضيه من تنظيم "داعش" الإرهابي نهاية العام الماضي، وإعادة إعمار المناطق المحررة.
لكن القوات العراقية تواصل عمليات تفتيش ومداهمات لضمان تطهير المنطقة، والقضاء على فلول "داعش"، خاصة على الحدود العراقية ومنع محاولات تسلل العناصر الإرهابية عبر الحدود.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش العراقي يقتل 5 إرهابيين حاولوا التسلل عبر الحدود السورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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