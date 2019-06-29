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القاهرة — سبوتنيك. يأتي ذلك قبل ساعات من مسيرات، تعتزم قوى الاحتجاج تنظيمها، غدا الأحد 29 يونيو / حزيران.
© REUTERS / UMIT BEKTAS
وأضاف: "إننا ندين هذا المسلك القمعي، الذي يعكس مدى رهبة المجلس من تواصل التجمع مع جماهير شعبنا الصامدة وجنوحه للتضييق، وكبت الحريات".
وأضاف البيان: "التجمع يحمل المجلس العسكري مسؤولية سلامة كل أعضاء تجمع المهنيين والصحفيين الذين كانوا بالمقر".
وقال: "مليونية 30 يونيو ستكون ردا قويا على هذا السلوك الدكتاتوري الهمجي".
كانت هذه تفاصيل خبر "تجمع المهنيين" يدين اقتحام قوات الأمن لمؤتمره الصحفي بالخرطوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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