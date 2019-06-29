شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على 5 مدن بالمملكة سجلت درجة حرارة «49 مئوية» اليوم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم السبت، أن مدن الأحساء والدمام والجبيل والرياض والخرج سجلت أعلى درجات حرارة على مستوى المملكة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى- تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على المرتفعات الجنوبية الغربية.

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كما توقعت الأرصاد، نشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق “مكة المكرمة والمدينة المنورة والأجزاء الشرقية منها ، والجوف والحدود الشمالية”.