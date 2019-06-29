بالصور... التفاصيل الكاملة للقاء السيسي ومحمد بن سلمان

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وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، السفير بسام راضي، بأن "الرئيس المصري أكد خلال اللقاء مسيرة العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين وما يجمعهما من مصير ومستقبل واحد".
© REUTERS / Sergei Karpukhin
من جانبه، أعرب ولي العهد السعودي عن التقدير والمودة التي تكنها المملكة العربية السعودية لمصر قيادة وشعبا في ضوء العلاقات والروابط التاريخية التي تجمع بين البلدين الشقيقين، مؤكداً عمق ومتانة العلاقات الراسخة بين مصر والسعودية.
وأضاف راضي، أن "المباحثات تناولت تبادل وجهات النطر نحو أبرز الملفات المطروحة على الساحة الإقليمية، حيث عكست المناقشات تفاهماً متبادلاً إزاء سبل التعامل مع تلك الملفات، وتم الاتفاق على الاستمرار في بذل الجهود المشتركة لتعزيز التعاون بين الدول العربية لمواجهة التحديات والتهديدات المتزايدة للأمن الإقليمي".
وأوضح راضي، أن "الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي شدد على أن أمن منطقة الخليج يمثل بالنسبة لمصر أحد الركائز الأساسية للأمن القومي العربي، ويرتبط بالأمن القومي المصري".
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