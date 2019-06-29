لقاءات مكثفة لولي العهد السعودي على هامش قمة العشرين

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أوساكا: بدا جدول أعمال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، السبت، زاخرا باللقاءات مع كبار القادة والزعماء، وذلك خلال مشاركته في قمة العشرين باليابان.

وبعد لقاء الرئيس الأميركي ترمب، والتباحث معه حول مستجدات المنطقة ومستقبل الاقتصاد الدولي، التقى الأمير محمد بن سلمان عددا كبيرا من الرؤساء والقادة، وعلى رأسهم الرئيس الروسي فلادمير بوتين.

اللقاء مع ترمب

والتقى الأمير محمد بن سلمان الذي يترأس وفد السعودية المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين، الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وفي مستهل الاجتماع، عبّر الرئيس ترمب عن "اعتزازه بصداقة ولي العهد"، مشيدًا ب"الإنجازات الكبيرة التي حققها للمملكة، وبخاصة الجهود في سبيل مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه".

وتطرق ترمب إلى العلاقات التجارية والاقتصادية، والعسكرية، بين أميركا والمملكة وما تحققها من مصالح مشتركة للبلدين، واصفاً إياها بالرائعة.

وقد أعرب ولي العهد من جهته، عن شكره وتقديره للرئيس ترمب وعلى مشاعره الترحيبية، وقال: "نحن نحاول أن نعمل الأفضل لبلدنا المملكة العربية السعودية، وهي رحلة طويلة، وإن عملنا الكثير خلال السنوات القليلة الماضية، نحتاج إلى عمل المزيد".

وأضاف: "قمنا بالعمل معكم فخامة الرئيس وأنجزنا العديد من الإنجازات العظيمة على الصعيد السياسي، والعسكري، والاقتصادي، بشكل خاص وبشكل غير مسبوق في الماضي، واعتقد أن هذا الأمر سيسهم على مستوى نمو الناتج المحلي الإجمالي وفي توفير الوظائف والأمن في كلا البلدين، ونأمل في عمل المزيد".

عقب ذلك جرى تبادل الآراء حول علاقات الصداقة التاريخية بين المملكة والولايات المتحدة الأميركية، وبحث التنسيق المشترك تجاه القضايا ومستجدات الأحداث الإقليمية وموقف البلدين منها والجهود المبذولة تجاهها.

مباحثات مع الرئيس الأندونيسي

التقى الأمير محمد بن سلمان يوم السبت كذلك، الرئيس الأندونيسي جوكو ويدودو.

وجرى خلال اللقاء، "بحث آفاق تعزيز وتنمية العلاقات بين البلدين وبخاصة في المجالات الاستثمارية"، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

لقاء مع رئيس جنوب أفريقيا

واجتمع ولي العهد السعودي السبت مع الرئيس البرازيلي سيريل رامافوزا. رئيس جمهورية جنوب أفريقيا.

وجرى خلال اللقاء، بحث سبل زيادة الاستثمارات السعودية في جنوب أفريقيا، والتعاون في مجال التصنيع العسكري.

رئيس البرازيل

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ثم اجتمع الأمير محمد بن سلمان مع الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو.

وجرى خلال اللقاء، بحث علاقات التعاون بين المملكة والبرازيل، وأهمية تطويرها وتعزيزها، في المجالات كافة.

تيريزا ماي

وتباحث ولي العهد السعودي في أوساكا مع رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي.

وجرى خلال اللقاء، بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة تجاهها.

رئيس مجموعة البنك الدولي

وتباحث كذلك مع رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس.

وجرى خلال اللقاء، مناقشة مجالات التعاون مع البنك بما في ذلك استعدادات المملكة لاستضافة قمة مجموعة دول العشرين القادمة، إضافة إلى دعم المملكة للمشاريع التي يقوم بها البنك في الدول الأكثر حاجة.

الاجتماع مع الرئيس المصري

واجتمع الأمير محمد بن سلمان مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وجرى خلال اللقاء، "تبادل الحديث حول العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين، إضافة إلى استعراض مجمل الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية وموقف البلدين الشقيقين منها"، بحسب (واس).

كما التقى الأمير محمد رئيس الأرجنتين وكان قد التقى يوم الجمعة قادة ومسؤولين آخر على هامش قمة العشرين.

جلسة "تمكين المرأة اقتصاديًا"

إلى ذلك، شارك ولي العهد السعودي قادة ورؤساء وفود الدول في القمة، السبت في جلسة مصاحبة بعنوان: "تمكين المرأة اقتصاديًا".

وتم خلال الجلسة تقديم عدد من التقارير الخاصة بالمنظمات الدولية حول الجهود المبذولة في هذا الشأن.

وتطرق المتحدثون خلال الجلسة إلى أبرز الجهود في سبيل دعم المرأة اقتصاديًا وأهمية ذلك في رفع الناتج القومي للدول، وكذلك ضرورة التعاون مع الدول الأقل اقتصادًا في سبيل محو الأمية التقنية للمرأة، بالإضافة إلى التدريب المهني، وريادة الأعمال للسيدات، وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، وإيجاد فرص عمل متساوية.