هذا الموضوع realme تطلق إصدار خاص من هاتف realme X مع ثيم Spiderman ظهر على التقنية بلا حدود.
أطلقت شركة realme الإصدار الخاص من هواتفها الذكية realme X Spiderman لعاشقي جمع الإصدارات الخاصة من الهواتف الذكية، حيث يتوفر هذا الإصدار الآن في سوق الصين.
تستهدف شركة realme عاشقي شخصية البطل الخارق سبايدرمان بإصدار خاص من هاتف realme X الذي ينطلق بتصميم مميز بثيم سبايدرمان في واجهة الشاشة مع لون أبيض صدفي لامع في الجهة الخلفية.
كما ينطلق الهاتف بحافظة خاصة مميزة باللون الأحمر مع شعار سبايدر مان، كما يتميز صندوق تغليف الهاتف أيضاً باللون الأحمر.
وتقدم realme هذا الإصدار بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 128 جيجا بايت، كما ينطلق إلى الأسواق بسعر 260 دولار، أيضاً من المقرر أن ينطلق الهاتف لاحقاً إلى أسواق أخرى منها سوق الهند قريباً.
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هذا الموضوع realme تطلق إصدار خاص من هاتف realme X مع ثيم Spiderman ظهر على التقنية بلا حدود.
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