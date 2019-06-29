الشبكة السورية لحقوق الإنسان: الإعلام الموالي لروسيا يستهدفنا

أنقرة / الخليج 365

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، المعنية بالكشف عن جرائم الحرب التي يرتكبها النظام وروسيا على الأراضي السورية، إنها تتعرض لحملات منظمة من صحفيين موالين لروسيا.

وفي بيان نشرته الشبكة على موقعها على شبكة الإنترنت، السبت، قالت إنها تعرضت مؤخرا لحملات منظمة من صحفيين موالين لروسيا، تشكك في التقارير والإحصاءات التي توثق بها الشبكة جرائم الحرب التي ترتكبها القوات الروسية وقوات النظام السوري، وتبرر تلك الجرائم.

وأضاف البيان أن التقارير التي نشرتها الشبكة عن استهداف القوات الروسية وقوات النظام للمراكز الطبية شمال غربي سوريا، أثارت حملة إعلامية من الصحفيين الموالين لروسيا.

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وأوضح البيان أسلوب تلك الحملات بالقول إنها تبدأ بنشر تقارير مليئة بالمغالطات على مواقع إلكترونية غير معروفة، ومن ثم تنقل المواقع الروسية الأوسع انتشارا مثل روسيا اليوم، وسبوتنيك، عن تلك المواقع.

وقال البيان إن هذه الحملات تهدف لإضفاء المشروعية على هجمات النظام السوري والقوات الروسية، ومحاولة إثبات عدم ارتكابهم أي انتهاكات.

وأشار البيان أن الشبكة نشرت 61 تقريرا توثق الانتهاكات التي ارتكبتها القوات الروسية منذ تدخلها في سوريا في سبتمبر/ أيلول 2015، ونتيجة لذلك تعرض الموقع الإلكتروني للشبكة لهجمات إلكترونية، وحساب الشبكة على موقع تويتر لمحاولات اختراق، بالإضافة لتعرض الشبكة لهجوم لاذع من وزارة الخارجية الروسية ووسائل إعلام موالية لروسيا.

وأسست الشبكة السورية لحقوق الإنسان عام 2011، وتنشر منذ ذلك التاريخ تقارير لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.