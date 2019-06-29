علاوي يعلن تشكيل تحالف سياسي جديد باسم "المنبر العراقي"

أربيل/ علي محمد/ الخليج 365

أعلن رئيس الوزراء العراقي الأسبق إياد علاوي، السبت، تشكيل كيان سياسي جديد تحت اسم "المنبر العراقي"، متخذا من أربيل عاصمة إقليم كردستان شمالي البلاد مقراً له.

جاء ذلك وفق بيان صادر عن مكتب علاوي السبت، وصل الخليج 365 نسخة منه.

وبحسب البيان "جرى انتخاب النائب السابق علاء مكي ليكون مسؤولاً للمجلس المركزي للمنبر في الإقليم، بالإضافة الى 16 عضواً آخرين كأعضاء للمجلس، مع مراعاة التمثيل النسوي".

وقال مكي، بحسب البيان، إن "المنبر العراقي كيان وطني طوعي مستقل وسيتبنى مسارات الاعتدال وإعلاء سيادة القانون واستقلالية القضاء".

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وتابع أن "قيادة المنبر بزعامة اياد علاوي وضعت اهدافاً استراتيجية وأخرى مرحلية".

وأوضح أن في مقدمة هذه الأهداف "إصلاح النظام السياسي بعيدا عن الإقصاء والتهميش والطائفية".

كما يهدف "المنبر العراقي" إلى "بناء مؤسسات الدولة المتكاملة وفق معايير الكفاءة والنزاهة بالإضافة الى مكافحة الفساد المالي والإداري وتغيير مفوضية الانتخابات وتعديل قانون الانتخابات"، بحسب المصدر ذاته.

ولم يوضح علاوي أو مكي سبب إعلان الكيان الجديد في إقليم شمال العراق، غير أن الأخير اعتبر أن تشكيل المنبر في إقليم كردستان سيشكل إضافةً ودعماً كبيرا لأجل تحقيق أهدافه، وفق البيان.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.