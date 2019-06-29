العثور على مفقود قطري متوفيا بالسعودية

الرياض / الخليج 365
عثرت السلطات السعودية، السبت، على مواطن قطري مفقود بأراضيها منذ أيام متوفيا.
وقال منصور العاطفي، المدير العام لجمعية غوث للتوعية والإنقاذ (حكومية)، وهي إحدى الجهات المشاركة في البحث، إنه تم العثور على المواطن القطري حزام بن زيد المري المفقود منذ الإثنين الماضي، حسب صحيفة "سبق" السعودية.
وأشار "العاطفي" إلى العثور على المري متوفيا في منطقة الدهناء (شرق) بجوار سيارته بعد نفاد وقودها، فيما لم يتم كشف ملابسات وفاته وأسبابها بعد.
وذكر المصدر ذاته أنه منذ تلقي بلاغ الفقد الإثنين الماضي، هرعت الجهات المعنية والأمنية للبحث عنه.
كما نقلت "سبق" عن ذوي المفقود قولهم إن المفقود كان متواجدًا داخل السعودية منذ مقاطعة السعودية لدولة قطر، ويتواجد غالبًا في البر؛ لامتلاكه عددًا من الإبل يقوم برعايتها، قبل أن يتم العثور عليه متوفيا صباح اليوم.
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