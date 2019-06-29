محمد مرسي.. "حاضر" في مخيم للاجئين بإدلب

إدلب / براق قراجا أوغلو، أدهم كاكو/ الخليج 365

افتتحت جمعية "صدقة طاشي" التركية الإغاثية، بالتعاون مع جمعية "فتح" التركية للتعليم والمساعدات الاجتماعية، المرحلة الأولى من مخيم "محمد مرسي" للاجئين السوريين في إدلب السورية.

وأوضح كمال أوزدال، رئيس جمعية "صدقة طاشي"، للأناضول، أنهم بدؤوا المرحلة الأولى من مخيم "محمد مرسي" والتي تتألف من 150 خيمة، بهدف تأمين المأوى للعائلات السورية الهاربة من قصف النظام السوري وحلفائه لمدينة إدلب.

وأضاف أوزدال، أنه تم افتتاح 60 خيمة حاليا من أصل 150، وتوزيع المساعدات الغذائية على 60 عائلة في المخيم، إضافة لتوزيع الهدايا على الأطفال.

وأشار إلى أن الجمعيتين المذكورتين تواصلان تقديم المساعدات للعوائل النازحة، في مختلف المخيمات الموجودة في ريف إدلب، لافتا إلى توزيع أحذية على نحو 4 آلاف طفل.

Advertisements

وأعرب أوزدال، عن شكره لجميع المشاركين في مد يد العون للمحتاجين.

وفي 17 يونيو/حزيران الجاري، توفي الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، أول رئيس منتخب ديمقراطيا، بعد 6 سنوات قضاها في السجن، إثر إطاحة قادة الجيش به، صيف 2013، بعد سنة واحدة قضاها في الحكم.

وأثيرت شكوك كثيرة في ملابسات وفاته من قبل سياسيين، وبرلمانيين، وحقوقيين، ومفوضية حقوق الإنسان الأممية، حيث اعتبرها البعض "قتلا متعمدا" بسبب الإهمال الطبي، وطالبوا بتحقيق دولي في الأمر.

وفي مؤتمر صحفي، بمدينة أوساكا اليابانية، السبت، على هامش مشاركته في قمة العشرين، شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على ضرورة التحقيق في كافة أبعاد استشهاد مرسي.

ولفت إلى أن مرسي الذي حوكم على مدار 6 أعوام في محاكم الانقلاب، توفي بصورة مشبوهة في قاعة المحكمة في 17 حزيران/ يونيو الجاري.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.