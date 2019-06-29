شكرا لقرائتكم خبر عن «الشؤون البلدية» تكثف أعمالها لمعالجة مظاهر التشوه البصري عبر 17 أمانة في مختلف المناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس

أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية حرصها على متابعة ومعالجة مظاهر التشوه البصري ، ذلك من خلال تكثيف أعمالها عبر 17 أمانة خلال شهر مايو الماضي، مستهدفة 15 مظهراً في مختلف مناطق ومدن ومحافظات المملكة.

يأتي ذلك ضمن برنامج التحول البلدي المنبثق من رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 بهدف الإرتقاء بجودة الخدمات المقدمة وتحسين المشهد الحضري في كافة مدن المملكة .

وأوضحت الوزارة انه تم إزالة 41,120 لوحة دعائية مخالفة، ولوحات وكتابات مشوهة للمظهر العام بمساحة 29.460 متر مربع، ورفع 5,184 سيارة تالفة ومهملة من الشوارع والميادين، ومعالجة وضع 1,415 موقعاً للباعة الجائلين.

وأضافت الوزارة أن الأمانات أزالت أيضاً 1,083 موقعاً لاستراحات وأحواش ماشية وصناديق ومخيمات عشوائية، وكذلك 1,212 مظلة وهناجر مواقف سيارات مخالفة داخل الأحياء.

وأصلحت الفرق المختصة بالأمانات حفر شوارع بمساحة إجمالية تقدر بـ193,054 متر مربع، وأرصفة متهالكة بطول 134,815 متر، بالإضافة إلى إصلاح عدد 57,528 عمود إنارة، و4,693 لوحة أرقام مباني ومسميات شوارع.

وأزالت الأمانات في مختلف المناطق والمحافظات مخلفات بناء وهدم ونواتج الحفر من الأراضي الفضاء تقدر بـ2,220,689 متراً مكعباً، وقامت أيضاً بمعالجة 20,304 حاويات نظافة داخل الأحياء.

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كما تم تقليم وزراعة أشجار وورود في شوارع رئيسية وفرعية بإجمالي 891,004 شجرة، وكذلك إصلاح حدائق ومسطحات خضراء بمساحة تبلغ 1,481,283 متراً مربعاً، وملاعب أطفال في حدائق وأماكن عامة بمساحة 33,398 متراً مربعاً.

وأشارت وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى أن المبادرة ستسهم في تعزيز الوعي والسلوك الحضاري بأهمية المحافظة على البيئة وحماية المرافق العامة ومعالجة التشوه البصري بجميع مناطق المملكة.

وشددت الوزارة على ضرورة متابعة الفرق الميدانية التابعة للأمانات و المحافظة على المكتسبات عن طريق رصد المخالفات بصورة مستمرة وإزالتها على الفور.

وناشدت الوزارة المواطنين والمقيمين بالتعاون معها لتحقيق أهداف المبادرة من خلال الإبلاغ عن المخالفين والمتسببين بالتشوهات البصرية، وذلك عبر التطبيقات الإلكترونية الخاصة بالأمانات أو عبر الرقم الموحد لمركز البلاغات البلدية 940.