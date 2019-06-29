اتصالات تطلق أول جهاز لبيع الهواتف الذكية في الإمارات

أطلقت شركة الاتصالات الإماراتية "اتصالات"أول جهازٍ من نوعه في الإمارات لبيع الهواتف الذكية، بالشراكة مع شركة "أدنوك للتوزيع"، لتتيح للعملاء اقتناء الهواتف الذكية، على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع في 5 دقائق.

وتوفر الآلة الأجهزة التي تعمل بنظامي تشغيل أندرويد و"آي أو إس".

ولشراء أي جهاز يجب إدخال بطاقة الهوية الإماراتية، والتحقق من المعلومات الشخصية على الشاشة، ثم إدخال رقم الهاتف المحمول أو تعديله، قبل اختيار الجهاز، وتحديد وطريقة الدفع، نقداً أو ببطاقة ائتمان.