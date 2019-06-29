- 1/2
- 2/2
© REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAH
وأضاف "السودان اليوم يعبر لبر الأمان، وللمستقبل الذي لا يوجد به إقصاء، والنظرة القديمة والاستعلائية ولت".
ويشهد السودان مرحلة انتقالية منذ عزل الرئيس السابق عمر البشير في الحادي عشر من نيسان/أبريل الماضي إثر حراك شعبي.
وتولي مجلس عسكري انتقالي إدارة شؤون البلاد لفترة انتقالية، برئاسة وزير الدفاع السابق عوض بن عوف، الذي لم يلق قبولا من مكونات الحراك الشعبي، ما اضطره بعد ساعات لمغادرة موقعه مع نائب رئيس المجلس، رئيس الأركان السابق كمال عبد الرؤوف الماحي، ليتولى قيادة المجلس المفتش العام للقوات المسلحة، الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان.
ووصلت المحادثات بين المجلس العسكري والمعارضة إلى طريق مسدود في ظل خلافات عميقة بشأن تشكيل المجلس السيادي المنوط به تسيير المرحلة الانتقالية.
واقتحمت قوات الأمن السودانية في الثالث من حزيران/يونيو الجاري ساحة اعتصام القوى المعارضة التي أقامها المحتجون أمام القيادة العامة للجيش، وفضت اعتصامهم بالقوة، مما أسفر عن وقوع أكثر من 100 قتيل.
كانت هذه تفاصيل خبر البرهان: مستعدون للتفاوض وتسليم السلطة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.