مسيرات فلسطينية لرفض «ورشة البحرين».. وإسرائيل تسمح بدخول الوقود لغزة

دبي - بواسطة محمد فارس © المصري اليوم - صورة أرشيفية

أُصيب عدد من الفلسطينيين بالرصاص المعدنى المغلف بالمطاط، وبحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، أمس، جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلى مسيرات سلمية فى الصفة الغربية وقطاع غزة، فيما قال رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو إن «صفقة القرن» تعنى استبدال المعونات بالاستثمارات.

وشارك مئات الفلسطينيين فى مسيرات، انطلقت بعد أداء صلاة الجمعة، فى نابلس وقطاع غزة رفضًا لصفقة القرن و«ورشة البحرين»، التى عُقدت لبحث الشق الاقتصادى من خطة السلام النهائى بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والتى لم تكشف الولايات المتحدة عن تفاصيلها بعد.

وقال بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلى، إن «صفقة القرن» تعنى استبدال المعونات بالاستثمارات.

ونشر نتنياهو تغريدات على صفحته الرسمية على «تويتر»، أمس، ناقشت ما سماه «التهديدات الإيرانية» والخطة الأمريكية للسلام فى الشرق الأوسط، المعروفة باسم «صفقة القرن»، و«ورشة البحرين».

وكتب نتنياهو، تعليقًا على «ورشة البحرين»: «لقد حضر جاريد كوشنر وجيسون جرينبلات إلى إسرائيل ليضعانى فى صورة تفاصيل الخطة. إن هذه الخطة قوية ومقنعة للغاية، بحيث تكمن فى صلبها فكرة واحدة جوهرية ومهمة وحقيقية، مفادها استبدال المعونات بالاستثمارات».

ورَدّ الرئيس الفلسطينى محمود عباس على نتنياهو بالتأكيد على أن الحقوق الفلسطينية ليست عقارات تُشترى وتُباع بالأموال.

وخلال مؤتمر صحفى مع نظيره التشيلى، سبستيان بانييرا، فى رام الله، أكد «عباس» أن التوصل إلى حل سياسى يضمن الحرية والاستقلال للشعب الفلسطينى يجب أن يسبق أى مشروعات اقتصادية، مشددًا على أن الإدارة الأمريكية ليست لديها أهلية فى رعاية عملية التسوية.

ووصف رئيس الوزراء الفلسطينى، محمد أشتية، ورشة البحرين بأنها «منفصلة عن الواقع»، مستبعدًا تطورها إلى خطة سياسية.

وقال «أشتية» إنه يشعر بأن تلك المبادرة «لن تُنفذ على أرض الواقع، ولن يكون لها مستقبل»، مشيرًا إلى أنها كانت ورشة اقتصادية، ولم تكن سوى تجربة ذهنية.

وسمحت إسرائيل، أمس، باستئناف دخول شحنات الوقود إلى غزة، ووسّعت مجددًا نطاق صيد السمك قبالة القطاع، مقابل استمرار التهدئة على الحدود.

وكانت السلطات الإسرائيلية قد منعت، الثلاثاء الماضى، إدخال إمدادات الوقود إلى غزة، بعد أن أُطلقت من القطاع بالونات حارقة جديدة باتجاه البلدات الإسرائيلية، تسببت فى احتراق أراض زراعية فى الجانب الإسرائيلى.

وقال مصدر فى الأمم المتحدة، التى تقود مع وسطاء مصريين جهود التهدئة بين إسرائيل وحركة «حماس»، إن السلطات الإسرائيلية قد وافقت على تخفيف القيود مقابل استمرار التهدئة.

Advertisements

وأوضح المصدر، طالبًا عدم كشف هويته: «تم الاتفاق على وقف فورى لإطلاق الأجسام الحارقة وغيرها من أعمال العنف».

وستسمح إسرائيل مجددًا بإدخال الوقود إلى محطة إنتاج الطاقة الكهربائية فى غزة، وإعادة قوارب الصيد المُصادَرة، وتوسيع نطاق منطقة صيد السمك إلى 15 ميلًا بحريًا.

وأكد المصدر ضرورة تطبيق هذه التفاهمات بشكل تام من أجل تخفيف التوترات.

وأكد متحدث باسم نقابة صيادى السمك فى غزة توسيع نطاق الصيد قبالة سواحل غزة إلى 15 ميلًا بحريًا، وتعذّر الحصول على تعليق من مسؤولين إسرائيليين.

وقال مصدر فى حركة حماس إن صهاريج الوقود دخلت القطاع، صباح أمس، للمساعدة على زيادة التغذية بالتيار الكهربائى.

فى العراق، أعرب وزير الخارجية العراقى، محمد على الحكيم، أمس، خلال اتصال هاتفى مع نظيره البحرينى، عن إدانته اقتحام مقر السفارة البحرينية فى بغداد، مساء أمس الأول، فيما استدعت المنامة سفيرها للتشاور، حسب بيان من الخارجية العراقية.

وأحرق نحو مائتى متظاهر، مساء أمس الأول، العَلَم الإسرائيلى أمام سفارة البحرين فى بغداد، محتجّين على ورشة المنامة، التى حضرها إسرائيليون لمناقشة الخطة الأمريكية للسلام فى الشرق الأوسط.

وردًا على ذلك، استدعت مملكة البحرين سفيرها فى بغداد، مُستنكرة اقتحام السفارة، مُحمِّلة الحكومة العراقية المسؤولية التامة لحماية سفارة وقنصلية البحرين وجميع العاملين فيهما.

وأكدت الخارجية البحرينية، فى بيانها، وقوع أعمال تخريبية فى المبنى.

وأعلنت وزارة الداخلية العراقية القبض على 54 شخصًا ممن اعتدوا على السفارة البحرينية، وضربت طوقًا أمنيًا مشددًا فى محيط مقر السفارة، ومنعت أى شخص من الدخول أو التصوير.

وندّد المتظاهرون، مساء أمس الأول، بالورشة، التى انعقدت يومى الثلاثاء والأربعاء الماضيين، فى المنامة، لإطلاق خطة سلام أمريكية للشرق الأوسط تقوم على ضخّ مليارات الدولارات على شكل استثمارات فى الاقتصاد الفلسطينى قبل التفاوض حول الحل السياسى، وهو ما يرفضه الفلسطينيون.