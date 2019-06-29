دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع BOE تطور تقنية إستشعار البصمة في شاشات LCD ظهر على التقنية بلا حدود.

بدأت شركة BOE في تطوير تقنية إستشعار البصمة الخاصة بشاشات LCD، على أن يبدأ الإنتاج الضخم في نهاية 2019.

انطلقت تقنية إستشعار البصمة الضوئية إلى جانب تقنية إستشعار البصمة بالموجات الفوق الصوتية في الكثير من الهواتف الذكية خلال الفترة الماضية، حيث إقتصرت هذه التقنية على الهواتف المميزة بشاشات OLED، إلا أن شركة BOE في طريقها لإضافة تغيير جديد على هذه التقنية التي تتحول لدعم شاشات LCD خلال الفترة القادمة.

صرح Liu Xiaodong نائب رئيس شركة BOE إلى أن الشركة في طريقها لبدء الإنتاج الضخم لماسح البصمة في شاشات LCD في نهاية 2019، حيث جاءت تصريحاته خلال فعاليات مؤتمر شنغهاي الأخير.

ومن المقرر أن تتيح إضافة تقنية إستشعار البصمة في شاشات LCD إنتقال هذه التقنية لتدعم الإصدارات المتوسطة من الهواتف الذكية ومنخفضة التكلفة أيضاً، لذا لن تقتصر على الهواتف المميزة بشاشات OLED فقط.

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ولقد أشار تقرير DigiTimes إلى أن نسبة الهواتف الذكية التي تم شحنها خلال العام الماضي بشاشات LCD يصل إلى 85% من إجمالي 1.456 مليار وحدة تم شحنها في 2018.

يذكر أن التوقعات تشير إلى إنتعاش في سوق شاشات LCD خلال الفترة القادمة بعد إنطلاق تقنية إستشعار البصمة لهذه الفئة من الشاشات، التي ستدعم أيضاً تطور أكبر في تصميم الهواتف منخفضة التكلفة خلال السنوات القادمة.

المصدر

هذا الموضوع BOE تطور تقنية إستشعار البصمة في شاشات LCD ظهر على التقنية بلا حدود.