دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع تسريبات مصورة لساعة سامسونج Galaxy Watch Active 2 ظهر على التقنية بلا حدود.

كشفت أحدث التسريبات المصورة التي جاءت عبر SamMobile عن إصدار سامسونج الجديد من الساعات الذكية Galaxy Watch Active 2.

لم يمضي الكثير من الوقت على إطلاق سامسونج الإصدار الأول من ساعة Galaxy Watch Active التي قدمت من العملاق الكوري خلال شهر مارس، واليوم جاءت تسريبات مصورة عبر SamMobile لستعرض اللمحات الأولى لتصميم الإصدار الثاني من الساعات Galaxy Watch Active 2.

وتؤكد تسريبات SamMobile على أن الساعة الذكية ستتوفر باثنان من القياسات 40 و44مم، كما تقدم سامسونج نموذج للساعة الذكية يدعم شبكات LTE على أن يضم هذا النموذج بطارية بقدرة 340 mAh، أي أكبر من نموذج Wifi الذي يضم بطارية بقدرة 237 mAh.

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كما تشير التسريبات إلى أن ساعة Galaxy Watch Active 2 ستأتي ببعض التغييرات في التصميم، حيث يختفي الإطار القابل للتدوير المميز لساعات سامسونج الذكية، أيضاً تأتي بعض الأزرار في الساعة الذكية بشكل جديد مع حلقة مميزة باللون الأحمر تحيط بأزرار التشغيل.

بالتأكيد مازالت هذه التسريبات الأولى حول ساعة Galaxy Watch Active 2 الذكية، لذا قد يطرأ بعض التغيير على التصميم على الساعة عند الإعلان الرسمي من سامسونج.

المصدر

هذا الموضوع تسريبات مصورة لساعة سامسونج Galaxy Watch Active 2 ظهر على التقنية بلا حدود.