شكرا لقرائتكم خبر عن «الحج والعمرة» تعلن موعد فتح المسار الإلكتروني لحجاج الداخل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

أعلنت وزارة الحج والعمرة عن فتح المسار الإلكتروني لحجاج الداخل بدءاً من يوم الخميس المقبل، الأول من شهر ذي القعدة.

Advertisements

ونشرت إمارة منطقة مكة، عبر صفحتها على “تويتر” رسما توضيحيا، يبين أنه سيتم إطلاق الحجز الفعلي لحجاج الداخل بداية من يوم الخميس في الساعة الثامنة صباحا عبر البوابة الإلكترونية للوزارة، وذلك ضمن الاستعدادات لموسم الحج الحالي.

وكان عضو المجلس التنسيقي لشركات ومؤسسات حجاج الداخل محمد سعد القرشي، أوضح أن موقع المسار الإلكتروني لتسجيل حجاج الداخل هو الطريقة الوحيدة للحجز، وقد طورت الوزارة “السيرفر” الخاص بالتسجيل ليتحمل الضغط الذي سيصاحب أول أيام التسجيل، مشددا على أنه لا يسمح بالتسجيل عبر المكاتب ولا يقبل سوى في المسار الإلكتروني لبوابة وزارة الحج والعمرة.