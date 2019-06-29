الإمارات تشهد أكبر تجمع من نوعه لرؤساء حكومات ومسؤولين

القاهرة-سبوتنيك. وقالت الوكالة الإماراتية "وام"، اليوم السبت، "يتوقع أن تشهد القمة الاستثنائية مشاركة أكثر من 10 آلاف مسؤول، و30 منظمة دولية، و600 مفكر وخبير، كما ستشهد فعالياتها المختلفة حضور أكثر من 100 ألف مشارك، إلى جانب تغيير نوعي في البرنامج والفعاليات وتصميم الأجنحة".

© AFP 2019 / Giuseppe Cacace

ووجه نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بتوحيد جهود القمة العالمية للحكومات مع جهود "إكسبو 2020 دبي"، وإطلاق قمة استثنائية للحكومات تحت مسمى "قمة إكسبو العالمية للحكومات 2020"، لتعزيز مكانة الحدث الدولي كملتقى لصياغة مستقبل الحكومات".

ونقلت "وام" عن ابن راشد آل مكتوم قوله "2020 سيكون عاما مختلفا، لأن دولة الإمارات ستكون محطة رئيسية في أجندة أكثر من 190 دولة.. سيكون لدينا إكسبو استثنائي.. وقمة استثنائية.. وسنستضيف العالم لنتحدث عن المستقبل".

Advertisements

وأضاف، "القمة العالمية للحكومات ستمثل المحور الفكري لإكسبو 2020 دبي.. وهدفنا تنظيم حدث دولي متكامل الأركان وسوف تشهد فعاليات القمة الاستثنائية". وسيعقد المشاركون جلسات حوارية وتفاعلية وورش عمل، للبحث عن حلول وإطلاق مبادرات عالمية للتحديات التي تواجه عمل الحكومات.

ويتوقع أن تستقبل دبي ملايين الزوار من مختلف العالم خلال فعاليات معرض "إكسبو 2020 دبي"، الذي من المتوقع أن يكون الأكبر على الإطلاق، حيث أعلنت أكثر من 190 دولة عزمها المشاركة في هذا الحدث.

وشهدت القمة العالمية للحكومات في دورتها السابعة، في شباط/فبراير الماضي بدبي، مشاركة أكثر من 4 آلاف مسؤول من قادة القطاع الخاص والخبراء والمختصين في 140 دولة حول العالم، وكذلك ممثلي أكثر من 30 منظمة دولية.

واستضافت القمة أكثر من 600 شخصية عالمية بارزة، بينهم أكثر من 60 مفكرا، استعرضوا أفكارهم ورؤاهم حول حكومات المستقبل، في أكثر من 200 جلسة من الجلسات المتخصصة.