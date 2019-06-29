وقال صالح في كلمة ألقاها بمناسبة ثورة العشرين إن العراق أكثر من عانى من ويلات الحروب والصراعات مما يدفع بالمسؤولية لفرض السلام لأن "ما عاشه الشعب العراقي من حروب يفرض القول لا للحرب" حسب تعبيره.
اقرأ أيضا: الرئيس العراقي يؤكد أهمية الدور البريطاني في تخفيف التوترات بالمنطقة
وأضاف صالح أن بلاده حريصة على التعاون مع "أشقائها" للتصدي للحروب وللتهدئة والسلام مشيرا إلى أن "العراق سيتصدى لكل من يريد الزج به في نزاعات".
وأكد على ضرورة "الوقوف بوجه كل من يحاول الاخلال باستقلال العراق" وكذلك "التواصل مع دول المنطقة لابعادها عن ويلات الحرب والسعي للتهدئة".
كانت هذه تفاصيل خبر صالح: العراق ضد أية حرب جديدة في المنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.