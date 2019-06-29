صالح: العراق ضد أية حرب جديدة في المنطقة

وقال صالح في كلمة ألقاها بمناسبة ثورة العشرين إن العراق أكثر من عانى من ويلات الحروب والصراعات مما يدفع بالمسؤولية لفرض السلام لأن "ما عاشه الشعب العراقي من حروب يفرض القول لا للحرب" حسب تعبيره.

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وأضاف صالح أن بلاده حريصة على التعاون مع "أشقائها" للتصدي للحروب وللتهدئة والسلام مشيرا إلى أن "العراق سيتصدى لكل من يريد الزج به في نزاعات".

وأكد على ضرورة "الوقوف بوجه كل من يحاول الاخلال باستقلال العراق" وكذلك "التواصل مع دول المنطقة لابعادها عن ويلات الحرب والسعي للتهدئة".