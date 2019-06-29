دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة شركة Shipa للتوصيل والخدمات اللوجستية تبدأ عملياتها في شركة Shipa للتوصيل والخدمات اللوجستية تبدأ عملياتها في السعودية

بعد الإمارات العربية المتحدة والكويت، قالت Shipa للتوصيل أنها بدأت عمليات التوسيع لتصل السوق السعودي.

أعلنت شركة Shipa لخدمات التوصيل والخدمات اللوجستية المحلية والدولية، والتي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقرًا لها، عن إطلاق خدماتها في المملكة العربية السعودية ضمن حملة توسيع تطال 4 دول من مجلس التعاون الخليجي.

وتأتي هذه الخطوة من الشركة تماشيًا مع التطور التقني الهائل الذي تشهده السعودية في السنوات الأخيرة لتحقيق أهداف رؤية 2030، حيث أصبحت التجارة الإلكترونية جزءًا كبيرًا من هذا التطور ما يعني حاجة المستهلكين إلى خيارات متعددة للتوصيل تتناسب مع طبيعة كل منهم، وهو ما رأته Shipa فرصة ذهبية للدخول للسوق.

وعبر السيد برهان بن مينا، الرئيس التنفيذي لشركة ’Shipa للتوصيل‘ عن هذه الخطوة، بالقول: “تم تصميم ’Shipa للتوصيل‘ خصيصًا لتلبي احتياجات سوق الشرق الأوسط، ويميزنا في هذا المجال معرفتنا العميقة بهذه الأسواق وتقنياتنا المتقدمة وخدماتنا الموثوقة، حيث نعمل على تسهيل الحصول على خدمات التوصيل بالنسبة للشركات والأفراد على حد سواء”.

وأضاف بن مينا: “تدرك هذه الشركات تمامًا دور عمليات التسليم في التأثير على سمعتها ومكانتها، وبما أن مزودي خدمات التوصيل هم الوسيط الوحيد تقريبًا بينها وبين العملاء، فإنها تولي اهتمامًا كبيرًا لاختيار الشريك المناسب لضمان رضا عملائها”.

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كانت Shipa قد حظيت بثقة العملاء في الإمارات والكويت بحسب تعبير الشركة، بما في ذلك المتاجر، البنوك، الصيدليات، مزودو خدمات الاتصال، وغيرهم. مما ساهم في رغبة الشركة توسيع أعمالها لتشمل دول أخرى.

الجدير بالذكر أن الشركة توفر العديد من خيارات التوصيل والدفع للمستهلك؛ مثل خدمات التسليم خلال ساعتين ومجموعة متنوعة من خيارات الدفع وخدمة العملاء عبر الموقع الإلكتروني أو الهاتف.

كما تعتمد الشركة نموذجًا فريدًا للخدمات اللوجيستية يرتكز على التقنيات الرقمية الحديثة بالدرجة الأولى، ما يتيح للشركة تقديم أدوات تتبع للبضائع في الوقت الفعلي، إمكانيات متقدمة لتحديد العناوين، الخدمات الرقمية الذاتية، وكذلك التوصيل المتخصص وإعداد التقارير.

وقال بن مينا حول الأمر: “نحرص على توظيف أحدث التقنيات لتعزيز الابتكار، بينما نعمل مع عملائنا لتلبية متطلباتهم”.

التدوينة شركة Shipa للتوصيل والخدمات اللوجستية تبدأ عملياتها في السعودية ظهرت أولاً على عالم التقنية.