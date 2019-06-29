الرئيس الموريتاني المنتخب يتلقى دعوة لزيارة السعودية

نواكشوط / محمد البكاي / الخليج 365

تلقى الرئيس الموريتاني المنتخب، محمد ولد الغزواني، السبت، دعوة لزيارة المملكة العربية السعودية.

وقالت وكالة الأنباء الموريتانية، إن ولد الغزواني تلقى اتصالا هاتفيا من العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود، لتهنئة بمناسبة انتخابه رئيسا لموريتانيا.

ووفق المصدر ذاته، فقد وجه الملك السعودي دعوة للرئيس الموريتاني المنتخب لزيارة السعودية "على أن يكون ذلك في الوقت المناسب له".

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وبدأ ولد الغزواني منذ يومين تلقي التهاني من قادة الدول والحكومات بمناسبة انتخابه رئيسا للبلاد.

وفاز ولد الغزواني في الانتخابات الرئاسية التي شهدتها البلاد السبت الماضي بنسبة 52.01% فيما رفض مرشحو المعارضة الاعتراف بنتائج الانتخابات وتقدم 3 منهم بطعون لدى المجلس الدستوري.

ومن المقرر أن يعلن المجلس الدستوري، الاثنين القادم النتائج النهائية للانتخابات.

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