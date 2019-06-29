المهندس جمال بن حميد الخالدي رئيساً لمكتب كهرباء في منطقة الفحيحل

صحيفة الخليج الإلكترونية الكويت – علي بن عبدالرحمن الطريقي : تعيين المهندس جمال بن حميد الخالدي رئيس مكتب الكهرباء في منطقة الفحيحل.. يذكر أن م. جمال الخالدي حاصل على دورات وبرامج تطويرية، ومتسلح بالعلم والعمل الدؤوب.. ألف مبروك وتمنياتنا المناصب العليا

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