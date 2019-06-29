العدل تشرع في تهيئة 47 مركزًا لتنفيذ أحكام الرؤية والحضانة في 11 منطقة

صحيفة الخليج الالكترونية

وجه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني بإنشاء مراكز متخصصة لتنفيذ أحكام الرؤية والحضانة، وذلك بهدف توفير بيئة ملائمة للعائلة.

يأتي ذلك ضمن مبادرة “شمل” التي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني المختصة، التي تهدف إلى تنفيذ أحكام الحضانة والرؤية والزيارة على نحو أكثر جودة وإرضاء للمستفيدين.

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وأعلنت الوزارة عن شروعها في تهيئة 47 مركزًا لتنفيذ أحكام الرؤية والحضانة، في 11 منطقة، بالتعاون مع عدد من الجمعيات الخيرية في القطاع الثالث غير الربحي.

وكانت وزارة العدل درست قبل إطلاق المبادرة، العديد من التجارب الإقليمية والدولية لتوفير مراكز تنفيذ أحكام الحضانة والرؤية والزيارة، واطلعت على تجارب المملكة المتحدة وأستراليا والكويت والإمارات والأردن.

وأوضحت الوزارة أن من ضمن أهداف مبادرة “شمل”، التي انطلقت في أكتوبر 2018 م قبل أن تتوسع فيها، هو توفير بيئة تتحقّق فيها عوامل الأمن والسلامة للعاملين والمستفيدين، إضافةً إلى تقديم الدعم الاجتماعي والنفسي لأطراف النزاع (الوالدين – والأطفال) بما يحقق أعلى المستويات في تنفيذ هذه الأحكام من حيث التهيئة وتخفيف حدة التوتر والنزاع، وحماية حقوق الأطفال المحضونين.