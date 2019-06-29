الرئاسة المصرية :الأزمة السورية تصدرت مباحثات الرئيس السيسي مع ولي العهد السعودي

قال التلفزيون الرسمي المصري يوم السبت نقلا عن الرئاسة إن الأزمة السورية تصدرت مباحثات جرت بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على هامش اجتماع قمة مجموعة العشرين بمدينة أوساكا اليابانية.
ونقل التلفزيون عن الرئاسة قولها أيضا إن المحادثات شهدت تطابقا في وجهات نظر الجانبين حول تطورات الأوضاع بمنطقة الخليج.
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