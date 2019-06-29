تجمع المهنيين يحمل السلطات سلامة المعتقل ياسين حسن عبد الكريم

وقال تجمع المهنيين في بيان، إنه يحمل السلطات سلامة ياسين الذي يعتقدون أن سبب اعتقاله مرتبط بظهوره في نشاط عام في إطار تعنت المجلس العسكري في تسليم السلطة للمدنيين، كما نقل موقع "السوداني نيوز".
وأكد أن اعتقال قيادات تجمع المهنيين لن يثنيهم عن المواصلة في النشاطات السلمية والحشد لمزيد من الضغط على المجلس العسكري حتى تستكمل الثورة وتنجز الأهداف التي تواثق عليها الشعب السوداني الثائر.
واعتقلت السلطات رئيس لجنة المعلمين ياسين حسن عبد الكريم من منزله فجر أمس، واقتادته إلى جهة غير معلومة.
ويشهد السودان أزمة سياسية منذ عزل الرئيس السابق عمر البشير، في 11 نيسان/ أبريل الماضي، إثر احتجاجات شعبية، لتستمر الاحتجاجات ضد المجلس العسكري الذي تسلم السلطة للمطالبة بنقلها للمدنيين.
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