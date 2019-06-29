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أوساكا: أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب أنه يشعر بـ"غضب شديد" جرّاء عملية قتل الصحافي جمال خاشقجي، لكنه شدد على أن أحدًا لم "يشر بإصبع الاتهام" باتجاه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
تأتي تصريحات ترمب، رغم تقرير مقررة تابعة للأمم المتحدة، ذكر أنّه "لا يمكن تصور" أن الأمير محمد لم يكن على علم بعملية قتل خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول في 2 أكتوبر الفائت.
وقال ترمب "أشعر بغضب وحزن شديدين" حيال قتل الصحافي السعودي. لكن لدى سؤاله بشأن إن كان تحدث عن القضية خلال اجتماعه مع ولي العهد السعودي، أكد على أن "أحدًا لم يشر مباشرة بإصبع الاتهام" إلى الأمير محمد بن سلمان.
تابع "لقد تعاملوا مع الأمر بكل جدية"، مشيرًا إلى المحاكمة التي تجريها السلطات السعودية للمشتبه فيهم، والتي انتقدت بسبب سريتها وإجرائها خلف أبواب مغلقة، حتى من دون الكشف عن أسماء المشتبه فيهم بوضوح.
وأكد ترمب عن السعوديين أنهم "حلفاء رائعون". ورغم الغضب الدوليّ بسبب عملية التقل، احتفظ الرئيس الأميركي بعلاقات ودية مع ولي العهد السعودي الذي أغدق ترمب بالمديح عليه خلال لقائهما السبت.
كانت هذه تفاصيل خبر ترمب: ولي العهد السعودي لا يتحمل مسؤولية وفاة خاشقجي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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