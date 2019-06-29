بعد أكثر من 20 سنة خدمة ـ مصمم "الأيفون" يترك شركة آبل

دبي - بواسطة محمد فارس مصمم أجهزة الأيفون والأيباد والأيماك، والذي ساهم خلال أكثر من عشرين عاما في تحويل آبل لواحدة من أكبر شركات العالم، قرر الرحيل عنها، وهذه هي الأسباب. © picture-alliance/AP Images/E. Agostini Provided by Deutsche Welle
أعلن المصمم جوناثان ايف عن قراره ترك شركة آبل هذا العام لتأسيس شركته الخاصة، والتي ستكون "أبل" نفسها أول عملائها. وستنطلق الشركة الجديدة، التي ستحمل اسم LoveFrom ، العام القادم وسيكون مقرها في كاليفورنيا.
وجاء الإعلان عن رحيل المصمم البريطاني فيحوار حصري معه لفايننشال تايمز حيث قال: "صحيح لن أكون واحدا من موظفي آبل، لكني سأظل معنيا بها ومشاركا فيها لفترة أتمنى أن تطول لسنوات قادمة".
ووفقا لبيان منشور على موقع شركة آبل، عبر جوناثان عن فخره بالمشاركة في تكوين فريق خاص بالتصميم في الشركة وفي وضع طريقة وثقافة العمل فيها بشكل "ليس لهن نظير".
كما اعتبر جوناثان "توقيت طبيعيا ومناسبا لحدوث التغيير"، إلا أن تركه الشركة يأتي بالتزامن مع مرور الشركة العملاقة ببعض التغييرات، حيث تركت مديرة المبيعات أنجيلا اريندتس الشركة أيضا في شهر إبريل الماضي.
وهناك مخاوف من أن يتسبب رحيل جوناثان عن الشركة في التأثير بالسلب سواء على المستثمرين أو العملاء، حيث ينظر العديدون له باعتباره من أهم عقول شركة آبل.
إلا أن مدير شركة آبل تيم كوك، اكتفى بالحديث في البيان المنشور على موقع الشركة عن مدى كون جوناثان "فريدا" في عالم التصميم، وقال أن دوره في آبل لا يمكن تجاهله.
وكان ستيف جوبز، مؤسس شركة آبل، قد احتضنودعم جوناثان ايف لموهبته وإيمانه الشديد بالشركة، فقدما معا عبر سنوات طويلةمن العمل والإبداع بعض أهم وأشهر الأجهزة الإلكترونية في العالم، وجعلا آبل واحدة من أكثر الشراكات نجاحا في عالم الأعمال.
يذكر أن جوناثان ايف كان قد حصل على لقب سير Sir من قصر باكينغهام بالمملكة المتحدة في عام 2012،وفقا لموقع ايه بي سي الإخباري.
د.ب/ع.ج.م
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