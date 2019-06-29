الجيش الإسرائيلي يعتقل 4 فلسطينيين قرب حدود غزة

غزة / مصطفى حبوش / الخليج 365

أعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، اعتقال 4 فلسطينيين في عمليتين منفصلتين، قرب السياج الحدودي مع قطاع غزة.

وقال الجيش في بيان، اطلعت عليه الخليج 365، إن قوة تابعة له اعتقلت فلسطينيين اثنين، الليلة الماضية، قرب الحدود الشرقية لجنوبي القطاع.

وذكر أن قواته اعتقلت، صباح السبت، شابين آخرين قرب السياج الحدودي لشمالي غزة.

Advertisements

وزعم الجيش أنه ضبط سكاكين بحوزة المعتقلين الأربعة.

وأشار أنه تم نقل المعتقلين للتحقيق، دون مزيد من التفاصيل.

وعلى فترات متقاربة، تعلن إسرائيل اعتقال قواتها لفلسطينيين يتسللون من قطاع غزة.

وتحظر القوات الإسرائيلية على فلسطينيي القطاع، دخول المنطقة المحاذية للشريط الحدودي لمسافة 300 متر، وتسميها "المنطقة العازلة"، وتطلق النار أو تعتقل كل من يتواجد فيها.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.