نائب رئيس "العسكري" السوداني: لسنا ضد مظاهرات الأحد لكن هناك مخربون

الخرطوم / الخليج 365حميدتي خلال لقاء جماهيري:

- لسنا ضد التعبير السلمي في تسيير المواكب الجماهيرية غدا ولكن هناك مخربون يسعون للفتنة

- لسنا امتداد لنظام البشير والتغيير الذي حدث في السودان حقيقي

- نريد حكومة مدنية من المستقلين والكفاءات ترضى كل الشعب السوداني وجاهزون لتشكيلها اليوم قبل الغد

قال نائب رئيس المجلس العسكري السوداني، محمد حمدان دقلو "حميدتي"، السبت، إنهم ليسوا ضد التعبير السلمي عبر تسيير المواكب الجماهيرية، غدا الأحد، لكنه حذر من وجود "مخربين وأصحاب أجندة".

جاء ذلك في خطاب جماهيري، بمنطقة "مايو" جنوبي العاصمة الخرطوم، تابعه فريق الخليج 365.

وأضاف حميدتي: "هناك تظاهرة مليونية، لكن هناك مخربون وأصحاب أجندة، ولا نريد مشاكل أو فتنة".

وكانت قوى الحرية والتغيير أعلنت تنظيم مواكب جماهيرة مليونية، الأحد، تحت اسم "مواكب الحداد على الشهداء"، محذرة المجلس العسكري من "التضييق" و"ممارسة العنف" ضدها.

وخلال حديثه، نفى حميدتي أن يكون المجلس العسكري "امتدادا" لنظام الرئيس المعزول، عمر البشير، مشددا على أن "التغيير الذي حدث بالبلاد حقيقي".

ولفت إلى حاجة البلاد العاجلة لتشكيل حكومة كفاءات من مستقلين، ترضي جميع أطياف الشعب السوداني، مشيرا إلى جاهزيتهم لتشكيلها "اليوم قبل الغد"

وأوضح أن الانتشار العسكري الحاصل في العاصمة الخرطوم، هدفه "تأمين الناس وليس ضربهم (الاعتداء عليهم)"

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وأضاف في هذا السياق، "سنطوف بأنفسنا لنتأكد بأن القوات الأمنية تمارس مهامهما دون ممارسة الاعتداء على المواطنين".

وأشار حميدتي في حديثه، إلى ارتفاع الأسعار في البلاد، لافتا إلى أن "المهم هو الاهتمام بمعاش الناس ومواجهة جشع التجار".

وتوعد نائب رئيس المجلس العسكري، تجار العملة في السوق الموازية، مضيفا "لدينا معهم حديث خلال أيام".

وشهدت الأسواق الموازية (السوداء) السودانية للعملة، مؤخرا، حالة من عدم الاستقرار والتذبذب الحاد في تداولات البيع والشراء، إثر استمرار الأحداث السياسية المتصاعدة بالبلاد.

وتراوح سعر شراء الدولار في تداولات الأسواق الموازية، بين 66 - 69 جنيها مقارنة ب 63 - 60 جنيها سابقا.

ويعاني السودان من أزمات في الخبز والطحين والوقود وغاز الطهي، نتيجة ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه في الأسواق الموازية (غير الرسمية)، إلى أرقام قياسية مقابل الدولار.

وتتصاعد مخاوف في السودان، على لسان قوى التغيير، من احتمال التفاف الجيش على مطالب الحراك الشعبي للاحتفاظ بالسلطة، كما حدث في دول عربية أخرى.

ويشهد السودان تطورات متسارعة ومتشابكة ضمن أزمة الحكم، منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، عمر البشير، من الرئاسة، بعد 30 عاما في الحكم، وذلك تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.