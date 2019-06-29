إسطنبول / الخليج 365
أدان الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بشدة، التفجيرات الإرهابية التي وقعت في توقيت متزامن بتونس، الخميس الماضي.
وأوضح الاتحاد في بيان، السبت، أن "هذه عمليات آثمة وإجرامية وإرهابية أيا كان مرتكبوها"، منددا باستهداف الأبرياء الآمنين، والمنشأت العامة والخاصة.
وأكد أن "حرمة دماء الأبرياء مقررة في جميع الشرائع السماوية والقوانين الدولية".
وشدد على أن "موقف الاتحاد الثابت، هو رفض العنف والإرهاب وتجريمهما مهما كانت الدوافع والأسباب".
وأشار أن "هذا الهجوم عمل محظور محرم شرعا في الإسلام، ومن الكبائر الموبقات".
والخميس الماضي، استهدفت 3 عمليات إرهابية مواقع مختلفة في تونس، أسفرت عن مقتل شرطي وعدد من المصابين، وذلك بعد أقل من عام على تفجير انتحاري نفذته امرأة بقلب شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تونس.
وأعلن تنظيم "داعش"، الخميس، مسؤوليته عن التفجيرين الانتحاريين بالعاصمة، وفق موقع أمريكي متخصص برصد مواقع الجماعات المتطرفة، نقلا عن وكالة "أعماق" المحسوبة على التنظيم الإرهابي.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر "علماء المسلمين": تفجيرات تونس إرهاب واعتداء على الأبرياء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.