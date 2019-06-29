تركي بن علي بن طويلع الحلفي.. عريسا

صحيفة الخليج الإلكترونية احتفل الإعلامي علي بن طويلع الحلفي بزواج ابنه “تركي” بقصر الضيافه بمحافظة ثادق في 1440/10/11هـ. حضره نخبة من المجتمع ومن أبناء عم العريس والاصدقاء والزملاء. الف مبروك Advertisements عبدالله الفهد يقدم درع للعريس تركي بن علي بن طويلع الحلفي

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