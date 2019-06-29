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صحيفة الخليج الالكترونية
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يمكن اتهام المملكة العربية السعودية بالإرهاب.
وأثنى ترامب في مؤتمر صحفي عقده في ختام قمة مجموعة العشرين اليوم باليابان على تعاطي المملكة مع قضايا حقوق المرأة، مبيناً أنها أبلت بلاء حسنا في هذا الخصوص.
وأشار ترامب إلى رئاسة المملكة الدورة المقبلة لقمة العشرين واستضافة الرياض للقمة التالية، وقال إن القمة ستعقد العام المقبل في “مكان رائع”.
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب: لا يمكن اتهام #السعودية بالإرهاب.. و #قمة_العشرين المقبلة ستُعقد في “مكان رائع” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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