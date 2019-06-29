بوتين: أشكر #الملك_سلمان على دعوتي لزيارة المملكة الخريف المقبل

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صحيفة الخليج الالكترونية
أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على دعوته لزيارة المملكة الخريف المقبل.
وقال بوتين خلال لقائه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على هامش قمة العشرين في مدينة أوساكا اليابانية اليوم (السبت): “أشكر الملك سلمان على دعوتي لزيارة المملكة العربية السعودية الخريف المقبل”.
من جانبه، شدد الأمير محمد على أن الشراكة السعودية – الروسية راسخة وقديمة.
تجدر الإشارة إلى أن خادم الحرمين الشريفين دعا بوتين لزيارة المملكة، خلال زيارته لروسيا في أكتوبر من عام 2018، فيما صرح وزير الطاقة خالد الفالح في وقت سابق هذا الشهر أن بوتين سيزور المملكة في أكتوبر المقبل.
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