"الانتقالي السوداني": جاهزون لتشكيل حكومة مدنية

قال نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق أول محمد حميدتي، إنهم جاهزون اليوم قبل غد لتشكيل حكومة مدنية قوامها كفاءات ومستقلون ترضي كل مكونات الشعب السوداني.

وأضاف حميدتي - خلال مخاطبته حشدا شعبيا بضاحية "مايو" جنوبي العاصمة الخرطوم - "رغم تفويض كل الشعب السوداني للمجلس العسكري الانتقالي، لكن نتمنى أن يحدث اتفاق لتشكيل الحكومة ونحن جاهزون".

وعلق نائب العسكري الانتقالي على الدعوات التي أطلقتها قوى الحرية والتغيير للتظاهر غدا الأحد بالتزامن مع ذكرى انقلاب "الجبهة الإسلامية" على الحكومة الديمقراطية، قائلاً إنه "ليس ضد رغبة المواطنين (في التظاهر)، لكنه حذر من وجود من وصفهم بـ"أصحاب أجندات ومندسين ومخربين".

وأكد حميدتي حرصهم على تجنيب البلاد المشكلات والفتن والأحقاد، معربا عن قلقه من تدهور الوضع المعيشي للمواطنين وغلاء المعيشة، ومشددا على أنه سيعطي معاش المواطنين السودانيين وتنمية المناطق النائية أولوية قصوى خلال المرحلة المقبلة، كما وعد بحسم ملف المضاربين في الأسعار والنقد الأجنبي.

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