أعراض تنذر بحساسية الطفل من المكسرات

قالت الرابطة الألمانية للحساسية والربو إنه يمكن للوالدين الاستدلال على إصابة طفلهم بحساسية المكسرات من خلال ملاحظة بعض الأعراض بعد تناولها، ألا وهي: الحكة في الفم والشفاه واحتقان الحلق والعطس، بالإضافة إلى مشاكل الجهاز الهضمي كآلام البطن والغثيان والقيء والإسهال.

وتبعاً لدرجة الحساسية يمكن أيضاً أن تتورم الجفون مع احمرار الجلد وظهور البثور.

وفي الحالات الشديدة يمكن الإصابة بربو تحسسي مصحوب بضيق في التنفس، وفي أسوأ الحالات قد يُصاب الطفل بصدمة تحسسية تهدد الحياة.

وأشارت الرابطة إلى أن حساسية المكسرات تستلزم الاستغناء عنها والأغذية المحتوية عليها تماماً وعدم تناولها حتى ولو بكميات صغيرة تفادياً للمتاعب الصحية. لذا ينبغي إلقاء نظرة فاحصة على مكونات الأغذية قبل تناولها.

وفي الحالات الخطيرة قد يصف الطبيب مضادات الهستامين، التي تحارب الهستامين، الذي يفرزه الجسم بسبب الحساسية تجاه المكسرات، ما يساعد في تخفيف متاعب الاستجابات التحسسية.