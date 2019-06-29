ترمب يشيد بالعمل الرائع لولي العهد السعودي

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اوساكا: أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب السبت بـ"العمل الرائع" الذي يقوم به ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، معتبرا اياه "صديقا فعل الكثير من أجل وطنه".

وقال ترمب لـ"صديقه" بن سلمان "لقد قمتَ بعمل رائع"، وذلك خلال اجتماع بينهما على هامش قمة مجموعة العشرين في أوساكا في اليابان.

واجتمع ترمب وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، السبت، على هامش القمة العشرين في أوساكا، وقال ترمب خلال اللقاء "شرف لي أن ألتقي ولي العهد السعودي وهو صديق فعل الكثير لبلاده"، مشيرا إلى التعاون الإقتصادي والعسكري والسياسي بين البلدين والذي خلق فرص عمل كبيرة في أميركا.

وقال ترمب "إن ما يقوم به ولي العهد السعودي في مكافحة الإرهاب في السعودية هو عمل رائع".

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من جهته قال الأمير محمد بن سلمان لترمب "العالم كله ممتن لجهودكم في محاربة الإرهاب".

وأضاف "نبذل قصارى جهدنا لتطوير بلادنا وهي رحلة طويلة".

ويشهد اليوم الثاني من قمة العشرين المنعقدة في أوساكا اجتماعات ثنائية لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز مع الرئيسين الأميركي دونالد ترمب والروسي فلاديمير بوتين، وكذلك رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي.

وستكون التجارة، والتوترات الجيوسياسية، والتهديد الذي يلوح في الأفق بسبب تغير المُناخ على جدول الأعمال في قمة العشرين.

وكان الأمير محمد بن سلمان، وصل أمس الخميس إلى أوساكا اليابانية، ليرأس وفد السعودية في قمة قادة دول مجموعة العشرين، بعد زيارة رسمية إلى كوريا الجنوبية، استمرت يومين.