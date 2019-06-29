الخليج - واس ارتفعت حصيلة ضحايا انهيار منجم للنحاس في جمهورية الكونغو الديموقراطية إلى 43 قتيلاً. وأفاد حاكم إقليم لوالابا، ريشار موييج بأن أحدث تقرير للشرطة الوطنية الكونغولية يفيد بسقوط 43 قتيلاً في المنجم الواقع في منطقة كولويزي. وكانت حصيلة سابقة ذكرت مقتل ما لا يقل عن 36 شخصًا إثر انهيار أحد مناجم استخراج النحاس.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع حصيلة انهيار منجم في الكونغو الديموقراطية إلى 43 قتيلاً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.