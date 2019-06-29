الصحة توجه 6 نصائح لتجنب الإصابة بتسمم غذائي خلال السفر

صحيفة الخليج الالكترونية وجّهت وزارة الصحة بعض النصائح التي يجب اتباعها لتجنّب التسمم الغذائي في السفر. وشملت النصائح غسل الفواكه والخضراوات جيداً قبل تناولها، والتأكد من تاريخ صلاحية الأطعمة المُعلّبة. وتضمنت النصائح أيضاً تجنب تناول الأطعمة المكشوفة، وغسل اليدين جيداً قبل الأكل وبعده، وتناول الطعام المطهو مباشرةً، والحرص على حفظ الأطعمة بالطريقة المناسبة.

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