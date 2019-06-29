منع المقيمين الذين لا يحملون تصاريح عمل من الدخول لـ #العاصمة_المقدسة

صحيفة الخليج الالكترونية

بدأت مراكز الضبط الأمني على مداخل العاصمة المقدسة اعتبارا من، صباح أمس الجمعة، في منع المقيمين الذين لا يحملون إقامات مصدرها العاصمة المقدسة ولا يتوفر لديهم تصاريح عمل فيها من الدخول إليها وأعادتهم إلى حيث أتوا.

حيث تم الشروع في تنفيذ المرحلة الأولى من خطة أمن الحج المعتمدة من صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رئيس لجنة الحج ‏العليا، وذلك بتطبيق أنظمة الحج التي تقضي بحصول المواطنين والمقيمين الراغبين في أداء فريضة الحج على تصريح بذلك قبل التوجه إلى مكة المكرمة حيث يتم في هذه المرحلة ‏منع المقيمين الذين لا يحملون إقامات مصدرها العاصمة المقدسة ولا يتوفر لديهم تصاريح عمل فيها من الدخول إليها وأعادتهم إلى حيث أتوا.

‏حيث بدأت مراكز الضبط الأمني على مداخل العاصمة المقدسة في الشميسي والتنعيم والكعكية والشميسي القديم وسبوحة والكر -الشميسي في تنفيذ ذلك بدءاً من صباح الجمعة.

‏وإذ تؤكد الأجهزة الأمنية على تطبيق أنظمة وتعليمات الحج بكل حزم، فإنها تُهيب لكافة المقيمين الذين يرتبطون بعقود عمل بالعاصمة المقدسة أو المشاعر المقدسة خلال هذه الفترة وحتى العاشر من ذي الحجة بالحصول على التصاريح اللازمة ‏للدخول إلى مكة المكرمة قبل التوجه إليها.