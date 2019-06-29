المجلس العسكري بالسودان يبدي استعداده للتفاوض مع المحتجين

الخليج - د ب أ

أعلن المجلس العسكري الحاكم في السودان ليل الجمعة أن المقترح الجديد بشأن الفترة الانتقالية الذي قدمته الوساطة الاثيوبية الأفريقية المشتركة يمكن ان يشكل قاعدة لاستئناف المفاوضات مع قوى الحرية والتغيير.

وقال المتحدّث باسم المجلس العسكري الفريق أول شمس الدين كباشي في كلمة عبر التلفزيون الرسمي متطرقا الى المقترح الاثيوبي الافريقي الجديد “تسلمنا المقترح المقدم من الوساطة المشتركة بين الاتحاد الافريقي وجمهورية اثيوبيا وقد برزت حوله عدد من الملاحظات، الا انه في مجمله يعتبر مقترحا صالحا للتفاوض حوله للوصول الى اتفاق نهائي يفضي الى تشكيل مؤسسات الحكم الانتقالي”، أضاف “المجلس العسكري يتطلع للانطلاق الفوري لتفاوض جاد وصادق”.