ترمب يدعو زعيم #كوريا_الشمالية لاجتماع في المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين

الخليج - رويترز

وجه الرئيس الأميركي دونالد ترمب اليوم السبت دعوة إلى زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون لعقد لقاء في المنطقة منزوعة السلاح التي تفصل بين الكوريتين، وسيتوجه الرئيس الأميركي اليوم السبت إلى كوريا الجنوبية عقب انتهاء قمة مجموعة العشرين في اليابان. وكانت هناك تكهنات بأن الرئيس ترامب سيزور المنطقة منزوعة السلاح.

وقد اجتمع الرئيس ترمب مع نظيره الكوري الشمالي كيم جونج أون مرتين، الأولى في سنغافورة، والثانية في العاصمة الفيتنامية هانوي. وقد فشلت القمة الثانية بين الزعيمين مما أثار مخاوف من تعثر المفاوضات بين الجانبين بشأن نزع الأسلحة النووية لكوريا الشمالية ورفع العقوبات المفروضة على بيونج يانج، وهو ما قد يؤدي إلى تصاعد التوترات مجددا.

ونشر الرئيس الأمريكي تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قائلا “عقب بعض الاجتماعات البالغة الأهمية، بما في ذلك لقائي مع الرئيس الصيني شي، سأغادر اليابان متوجهًا إلى كوريا الجنوبية (مع الرئيس مون)، وأنا هناك، إذا رأى رئيس كوريا الشمالية كيم ذلك مناسبا، فسوف ألتقي معه عند المنطقة منزوعة السلاح فقط لأصافحه وأحييه”، ويؤكد ترمب دائما أنه ليس متعجلا لنزع أسلحة كوريا الشمالية النووية، قائلاً إن العقوبات لا تزال سارية على بيونج يانج وإنه لا توجد تجارب نووية أو إطلاق صواريخ جديدة.