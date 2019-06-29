ولي_العهد يلتقي ترمب على هامش #قمة_العشرين

صحيفة الخليج الالكترونية

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب على هامش قمة العشرين في أوساكا.

وأكد سمو ولي العهد أن المملكة تبذل قصارى جهدها لتطوير بلادها، منوهاً إلى أنها رحلة طويلة، مؤكداً أن المملكة تتطلع إلى مزيد من التعاون مع الولايات المتحدة في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية.

من جانبه، أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أن العالم كله ممتن لجهود المملكة في محاربة الإرهاب، وقال: إنه لشرف لي أن ألتقي ولي العهد وهو صديق فعل الكثير لبلاده.